​Bir kez de olsa PKK’yı eleştirin Bir kez de olsa PKK’yı eleştirin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, haddini aşan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’ya tepki gösterdi: Bir kez de olsa, belki Gara’da 13 kişiyi acımasızca infaz eden, AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz.

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 02:54 Yeni Şafak