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ANKARA

​Bir kez de olsa PKK’yı eleştirin

Bir kez de olsa PKK’yı eleştirin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, haddini aşan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’ya tepki gösterdi: Bir kez de olsa, belki Gara’da 13 kişiyi acımasızca infaz eden, AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP’li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatılmasından “endişelenen” ve “Türkiye’nin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği” yönünde haddini aşan açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’ya tepki gösterdi.

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  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından Stano’ya İngilizce seslenerek, “Bir kez de olsa, belki Gara’da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?” ifadelerini kullandı.

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