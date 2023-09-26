Bir kilometre daha tamam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyünden ulaşımı kolaylaştıracak 11 kilometrelik Pile-Yiğitler yolunda 1 kilometre daha geride kaldı. BM ile krizin ardından durdurulan inşa çalışmalarının 11 Eylül’de yeniden start almasının ardından projenin 2,5 kilometresini aşkın bölümünde dolgu çalışmasının ardından asfalt döküldü.

KKTC YOLDA KARARLI

Bölgeden edinilen bilgilere göre, BM’nin şu an için Rum tarafı ile karşı karşıya gelmemek için çalışmaları devam eden projeye sessizliğini koruduğu ifade ediliyor. Proje ara bölgeye ulaştığında BM’nin nasıl bir tutum takınacağı üzerinde durmayan KKTC’nin yolu tamamlamakta kararlı olduğu öğrenildi.

25 YILDIR İSTENİYOR

Projedeki son duruma ilişkin bilgi veren KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Pile’de yaşayan Kıbrıs Türk halkının KKTC’ye ulaşımda büyük sıkıntılar çektiğine işaret etti. Töre, “Dolayısıyla 25 yıldan beri bu yolun açılması için KKTC istekte bulunuyor. Ama gerek Rum tarafı, gerek BM askerleri itiraz ediyorlardı. Bunun üzerine de bu yolun yapımı için KKTC harekete geçti. Bu yolun bir kısmında BM’nin ara bölge olarak nitelediği yer var. Ama bu yolun büyük bir ekseriyeti KKTC’nin sınırları içerisindedir” dedi. Töre, şunları söyledi:

HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ

“Birleşmiş Milletler barış gücü yetkilileri, adadaki yetkililer çok açık bir şekilde taraf tutuyorlar. Fransa’sı, Amerika’sı İngiliz’i onlar da taraf tutuyorlar. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu daimi üyeleri ciddi bir şekilde Rum tarafını destekliyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onlara ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek güzel bir cevap verdi. Dolayısıyla biz kendi hakkımızı buradan mutlaka koruyacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesme durumunda kaldık. Şu andaki mücadelemiz de budur.”







