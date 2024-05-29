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Bir milyarlık vurgun engellendi

Mersin Limanı’nda 1 milyar TL’lik kaçakçılık engellendi. X-Ray’den geçirilen konteynerlerde aşırı yoğunluk tespit edilince fiziki aramada vurgun ortaya çıktı. Kaçak oyuncak ve kumaş, ‘İnsani yardım malzemesi’ adı altında Türkiye’ye sokulacaktı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:10 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda yeni bir rekor kırıldı. Tek seferde 1 milyar TL değerinde kaçak eşya yakalandı. Ticaret Bakanlığı istihbarat ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı 6 konteyner, X-Ray cihazında kontrol edildi. Konteynerlerde aşırı yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı. 130 ton oyuncak ve 2 konteyner dolusu kumaş ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR LİRA

Türkiye'ye “insani yardım malzemesi” adı altında yasa dışı yollarla sokulmak istenen ticari ürünler, gümrük muhafaza ekiplerin istihbarat faaliyetleri sayesinde engellendi. Yapılan operasyon sonucu yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar TL olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

X-RAY’DEN KAÇMADI

Kocaeli Limanı’ndaki şüpheli konteynerler de takibe alındı. X-Ray tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine ekipler fiziki arama gerçekleştirdi.

4 konteynerde oyuncak, fan, lazer, gözlük, çanta, top ve oyun seti olmak üzere 248 bin ticari eşya bulundu. Kocaeli’de yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin de 22 milyon TL olduğu belirlendi.



#Operasyon
#Mersin
#Mersin Limanı
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