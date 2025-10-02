Yeni Şafak
Bireysel başvuruya UYAP kolaylığı

Oğuzhan Ürüşan
04:002/10/2025, Perşembe
G: 1/10/2025, Çarşamba
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun 3 Haziran’da aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Yeni uygulama ile bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

HIZLI BAŞVURU İMKANI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, söz konusu uygulamayı bireysel başvurunun 13. yıldönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada duyurmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin hak arama yollarının etkinliğini arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, “Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkânlarıyla uyumlu hâle gelmesini sağlayacaktır” dedi. Bireysel başvurular, AYM’ye doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyordu.



