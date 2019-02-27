Gündem Biri tabancayla vurdu diğeri tekmeledi
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Bursa son dakika haberleri: Tapu dairesi önünde silahlı kavga

Biri tabancayla vurdu diğeri tekmeledi

Bursa'nın İznik ilçesinde tapu dairesinde başlayan alacak kavgası sokağa taştı. Kavgada Tevfik K., Oğuz Y.'yi iki bacağından birer kurşunla vurarak, yaraladı. Saldırının ardından Tevfik K. teslim olurken, ikilinin beraberinde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yerde yatan yaralıyı tekmeleyip, kaçtı.

Haber Merkezi AA
Şüpheli Teyfik K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli Teyfik K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Oğuz Y. (48) ile Teyfik K. (46) İznik Tapu Müdürlüğünde tartışmaya başladı.

  • Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bina dışına çıkan ikiliden Teyfik K, tabancayla Oğuz Y'ye ateş etti.

Bacaklarından yaralanan ve sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuz Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Teyfik K. gözaltına alındı.

Yere düşen yaralıya tekme attı

  • Öte yandan, olayın hemen ardından bir vatandaş, Teyfik K'nin yanındaki bir kişinin yaralı Oğuz Y'ye tekme atmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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