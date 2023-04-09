Birileri laf biz iş yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un raylı sistem ağının, açılışını yaptıkları Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesiyle 325,5 kilometreye ulaştığını belirterek, “Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir” dedi. Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu’nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir Metro Hattı açılış töreninde konuştu.

380 km raylı sistem

Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul’un raylı sistem ağının 380 kilometrenin üzerine çıkacağını belirten Erdoğan, “İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak” şeklinde konuştu.İstanbul’u yer altından ve üstünden demir ağlarla örme vizyonlarını adım adım hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “İstanbul’u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk” dedi.

Bir çivi dahi çakamadılar

Erdoğan, “Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için, bu metro hattını maalesef Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldı. Bakın 3 yılı geçti. Bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul’a evet bir çivi dahi çakamadı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu metro hattı devralındığında fiziki ilerleme oranının yüzde 5 olduğunu aktararak, “Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4’te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik” dedi.

 İstanbul’un yeni metrosunun açılış törenine binlerce vatandaş katıldı.

Yolunu da biz yaptık

Kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşımın daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacağını vurgulayan Erdoğan “Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani Büyükşehir yapmadığı için biz inşa etmiştik” dedi.

Metro istasyonlarının tasarımlarını özgün bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan şunları söyledi: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu’nunda özel atrium inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda yer altında bekleyen yolcularımıza sıcak bir atmosfer sunduk.

Metro hatlarına beton döküyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin de üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına -biliyorsunuz ne yapıyorlar- beton döküyorlar beton. Bakanlığımız ise toplam 55,7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’un raylı sistem ağı, şu an açılan projeyle 325,5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak.”

Laf değil icraat

“Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. Yıllarca bunu ispatladık.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “TOKİ vasıtasıyla yaptığımız 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır. Sayısını 26’dan alıp 31 ilaveyle 57’ye yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır. Sıfırdan ülkemize kazandırdığımız toplam 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır. Çam Sakura bunun ispatıdır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli, sayması saatler sürecek daha nice eser, yatırım ve hizmet bunun ispatıdır. Laf değil, icraat icraat”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı. Erdoğan’a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

Depremzedeleri unutmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri asla unutmadıklarını ve ihmal etmediklerini belirterek, şöyle devam etti: “Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bir taraftan enkazları kaldırırken, diğer taraftan konutlarımızın yapımına hızla başladık. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 42 bininin temelini attık. Bu sayılar her gün daha da yükseliyor. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

Kardeşliğimiz zedelenemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışının ardından ‘Başakşehirli Romanlar İftar Buluşması’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, iktidarları döneminde her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını söyledi. Erdoğan, “Roman kardeşlerimin bende ayrı bir yeri var, kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti: Bu güne kadar 5 bin 133 konutu, Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 konutu onararak kendilerine takdim ettik. ‘Her Roman’a Bir Yuva’ projesiyle çalışmalarımız sürdüreceğiz. Bugün, geriye doğru baktığımızda, eksiklerimiz olsa da Türkiye her türlü ayrımcılığın dışlandığı bir Türkiye’dir. İnşallah 14 Mayıs’ta bunun yanına yeni yıldızlar da ekleyeceğiz.”

Herzog’a Aksa telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarının Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, bilhassa 11 Nisan’da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti. Her ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önünü almak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Hamursuz Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı’nı tebrik etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şunları kaydetti: “Yüzyıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları, ülkemizin beraberliğinin teminatıdır. Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum.”











