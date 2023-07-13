Birlikte daha da güçlüyüz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için bulunduğu Azerbaycan’da şehitlikleri ziyaret etti. 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı’nı da ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki Ebedi Ateş Anıtı’na da çelenk koydu. Kurtulmuş, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de KKTC ile olan ilişkisi, Kafkaslarda da Azerbaycan’la olan ilişkisi fevkalade önemlidir. Stratejik açıdan da son derece değerli ve fevkalade önem verdiğimiz bir ilişkidir. Azerbaycan’ın güçlü olması, Türkiye’nin de güçlü olması demektir. Aynı şekilde KKTC’nin güçlü olması, Türkiye’nin güçlü olması demektir” dedi.

ERDOĞAN’A SELAMLARIMI İLETİN

Kurtulmuş daha sonra, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek Kurtulmuş’tan selamını Erdoğan’a iletmesini rica etti. Aliyev, Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinde sağlanan başarıdan dolayı Kurtulmuş’u tebrik etti.

İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, parlamentolar arası alan da dahil olmak üzere her alanda başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyetle bahsedilen görüşmede, Kurtulmuş’un ziyaretinin ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı kaydedildi. Kurtulmuş, daha sonra Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.







