Bisiklet dostu 150 tesis hedefi

Hizmet ihracatında sınıf atlamak isteyen Türkiye, alternatif turizm kapsamında yeni turizm çeşitlerini 81 il'e yayarak yılın 365 günü misafir ağırlamak için hazırlıklarını hızlandırıyor. Bu kapsamda hali hazırda 48 olan bisiklet dostu otel sertifikasına sahip tesis sayısının 2026 yılına kadar 150'ye çıkarılması sağlanacak. Bisiklet dostu tesislere yakın yol bisikleti, dağ bisikleti ve elektrikli bisikletler ile tamamlanabilecek, çevredeki güzellikleri görmeye olanak tanıyacak 250 adet rota oluşturulacak. Yurt dışında gocyclingturkiye.com platformu ile tanıtımı yapılacak bisiklet turizmi ile hizmet ihracatı artırılacak ve Türkiye’nin turizm çeşitliliği artırılacak. Bu kapsamda Türkiye’deki turizm fırsatlarının bilinmesi için 2025 yılı itibarıyla 200'den fazla ülkede global kanallar üzerinden TV ve dijital tanıtım faaliyetleri yürütülmeye devam edilecek.