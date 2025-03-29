Bisikletler hurdaya döndü: Depoda çürümeye terk edilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İSPARK’a bağlı olarak “trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek amacıyla” hayata geçirilen İSBİKE projesi çöktü. 2012’de başlayan uygulama, milyonlarca liralık yatırım ve bakım-onarım masraflarına rağmen işletilemedi. 2023 sonunda bakım gerekçesiyle bisikletlerin 6 aylığına toplandığı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen 1,5 yıla rağmen İSBİKE’ların hizmete dönmediği ve birçoğunun hurdaya ayrıldığı ortaya çıktı. Kentin çeşitli noktalarına kurulan İSBİKE duraklarının çoğunda bisiklet yok. Boş kalan duraklar tepki çekerken, bu bisikletlerin hurda halde bir depoda bekletildiğine dair görüntülere ulaşıldı. İSBİKE’ın çöp olan milyonlarca liralık yatırımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İBB yönetimi, sistemin neden işletilemediğini açıklamaya davet edildi. Ayrıca birçok kişi de İSBİKE uygulamasındaki bakiyelerinin iade edilmediğini savundu.