Bismil’de Şehit Anısına Yaptırılan Kütüphane Hizmete Açıldı

2016 yılında PKK tarafından şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir anısına Bismil Belediyesi tarafından yapılan okul kütüphanesi şehidin babası Mehmet Akdemir’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Bismil Alibey İlkokul ve Ortaokul öğrencilerin hizmetine giren ve Şehit İbrahim Akdemir’in isminin verildiği kütüphanenin açılışına Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen, Cumhuriyet başsavcısı Meriç Dede, İlçe Jandarma komutanı İsmail Sert Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Milli eğitim Müdürü Cafer Gülseven, kurum müdürleri ve şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Vatan, millet ve bayrak uğrunda, şehit düşmüş kahramanların hatırasını yaşatmanın önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Türkmen; "Biz değerlerine bağlı bir milletiz. Varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizin şahadeti bizim en önemli değerlerimizden biridir. Bu anlayışla vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizi unutmamaya azami gayret gösteriyor, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. "dedi.

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Daha sonra Alibey Ortaokulu 7/A öğrencisi Yusuf Ziya Yazıcı kendi eliyle çizdiği kütüphane fotoğrafını çerçeveletip Başkan Türkmen’e hediye etti.