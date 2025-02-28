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Bitcoin çakıldı: 3,5 ayın en gerisinde

Bitcoin çakıldı: 3,5 ayın en gerisinde

09:5128/02/2025, Cuma
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kripto para piyasalarında ticaret savaşı endişeleri ve tarife gerilimi etkisini hissettirmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın arka arkaya yaptığı açıklamalar, Bitcoin’de sert düşüşlere neden oldu. Lider kripto para birimi, bugün 79.951,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin bu ülkelerden ABD'ye uyuşturucu akışının devam etmesi nedeniyle 4 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Donald Trump, ayrıca Çin'e 4 Mart'tan itibaren ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.


Trump'ın açıklamasının ardından riskli piyasalarda satışlar hızlandı.


Bitcoin 3,5 ayın en gerisinde


Yapılan açıklamanın ardından kripto paralar içinde en fazla işlem hacmi olan Bitcoin, 80 bin doların altını test ederek 3,5 ayın dibini gördü.


Bitcoin yüzde 7,31 ve 6.302,4 dolar düşüşle 79 bin 951,9 dolara geriledi.


Bir haftada yüzde 20 kayıp


Böylece Bitcoin'deki kayıplar hafta başından beri yüzde 20'ye yaklaştı ve 11 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.


Bitcoin 20 Ocak'taki 109 bin dolarlık zirvesinden yüzde 27 düşüş yaşadı.


Ethereum 2 bin 100 dolarda


Alt coinlerde en çok işlem gören Ethereum ise 2 bin 100 dolara kadar düştü.


Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, böylece 2 bin 100 doların altını test ederek, Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.




#Donald Trump
#bitcoin
#kripto para

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