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Dikkat çeken iddia: Trump KGB ajanı

Dikkat çeken iddia: Trump KGB ajanı

15:2927/02/2025, Perşembe
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Fransa’nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Le Point, bu haftaki kapağında ABD Başkanı Donald Trump’ı konuk etti.
Fransa’nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Le Point, bu haftaki kapağında ABD Başkanı Donald Trump’ı konuk etti.

Fransa’nın saygın haftalık haber dergilerinden Le Point, bu haftaki sayısının kapağında ABD Başkanı Donald Trump’a yer verdi. Le Point, Trump’ın Moskova ile ilişkilerini mercek altına alarak, onun 1980’lerde KGB tarafından kullanılmaya başlanmış olabileceğini öne sürdü.

Amerika'da yeniden başkan olan
Donald Trump
, gündemden düşecek gibi durmuyor.

İlk 1 ayında verdiği kararlarla eleştirilen Trump hakkında, Fransa'da bir iddia ortaya atıldı.


Fransa'nın haftalık haber dergilerinden Le Point, bu hafta kapağında ABD Başkanı Donald Trump'a yer verdi.


"Moskova'nın adamı" başlıklı 15 sayfalık dosyada, ABD Başkanı'nın Moskova ile ilişkileri mercek altına alındı.



"Trump KGB ajanı"


Dosyada Donald Trump'ın ilişkileri detaylı olarak incelenirken, 1980'li yıllarda KGB tarafından kullanılmaya başlanmış olabileceğine dair iddiaya yer verildi.


İddianın sahibiyse, 1990'ların başında Fransa'da KGB ajanlığı yaptıktan sonra bu ülkeye sığınan Sergey Jirnov oldu. Jirnov da iddiasını, KGB'nin altıncı dairesinin eski üyelerinden Elnur Musayev'e dayandırdı.


Kazakistan'ın eski Güvenlik Komitesi Başkanı olan Musayev'in iddiasına göre KGB, Trump'ı "Krasnov" kod adıyla çalıştırdı.


KGB'nin altıncı dairesinin en önemli çalışma alanı, zengin Batılı iş insanları arasından casus ve bilgi kaynakları edinmekti.


#Trump
#Fransa
#Le Point

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