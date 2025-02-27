Dikkat çeken iddia: Trump KGB ajanı

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, gündemden düşecek gibi durmuyor.

Amerika'da yeniden başkan olan

Amerika'da yeniden başkan olan

İlk 1 ayında verdiği kararlarla eleştirilen Trump hakkında, Fransa'da bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın haftalık haber dergilerinden Le Point, bu hafta kapağında ABD Başkanı Donald Trump'a yer verdi.

"Moskova'nın adamı" başlıklı 15 sayfalık dosyada, ABD Başkanı'nın Moskova ile ilişkileri mercek altına alındı.

Dosyada Donald Trump'ın ilişkileri detaylı olarak incelenirken, 1980'li yıllarda KGB tarafından kullanılmaya başlanmış olabileceğine dair iddiaya yer verildi.

İddianın sahibiyse, 1990'ların başında Fransa'da KGB ajanlığı yaptıktan sonra bu ülkeye sığınan Sergey Jirnov oldu. Jirnov da iddiasını, KGB'nin altıncı dairesinin eski üyelerinden Elnur Musayev'e dayandırdı.