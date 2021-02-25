Gündem Bitkisel çaylar eczanelerde satılacak
ANKARA

Bitkisel çaylar eczanelerde satılacak ​

Bitkisel çaylar eczanelerde satılacak

Dünyanın en önemli defne, kekik ve kimyon ihracatçısı olan Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler sektöründe markalaşmaya gidecek. Bitkilerin katma değeri yüksek şekilde pazarlanması sağlanacak. Tıbbi çayların sadece eczanelerde satılması da gündeme gelecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tıbbi ve aromatik bitki cenneti olan Türkiye, salgın ile kullanımı artan bu alanda gelir artışı için yeni stratejilere odaklandı. Meclis’te görüşülen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporunda çok sayıda öneri dile getirildi. Bu çerçevede tıbbi ve aromatik bilgilerde markalaşmaya gidilecek. Ülkemize özgü endemik bitkiler ile stratejik öneme sahip bitkiler için “Tür Bazında Gen Kaynaklarını Koruma Programı” oluşturulacak. Türkiye’deki bitkiler belirlenecek. Bitkilerin doğadan toplamaya uygun miktarlarını gösteren ülkesel bitki haritaları belirlenecek ve dönemsel olarak güncellenecek.

HAVZA BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

  • Orman alanlarının dışında toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler ve toplayıcılara yönelik kayıt sisteminin oluşturularak, tıbbi ve aromatik bitkiler genel veri tabanı ile entegre edilecek. Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamuya ait alanlar yetiştiricilik yapılacak. Sektör analizleri yapılarak arz-talep dengesi desteklenecek. Verim ve kalite özellikleri dikkate alınarak havza bazlı üretim bölgeleri belirlenecek. Bu havzalara özel teşvik geliştirilecek. Ürünlerin uygun havzalarda üretimleri başlatılacak.

Ürünler tescil ediliyor

Düzenleme kapsamında tıbbi çayların sadece eczanelerde satılması da gündeme gelecek. Böylece bu bitkilerin arzı kontrol altına alınmş olacak. Ayrıca coğrafi işaret tescillerinin yapılarak ekonomiye kazandırılmasına yönelik eylem planları hazırlanacak. Bitkilerin katma değeri yüksek şekilde pazarlanması sağlanacak. Dünyada toplam 422 bin bitki türünden 52 bini tıbbi ve aromatik bitki. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yaklaşık 20 bin bitki tıbbi amaçlarla kullanılıyor.
Abone Ol Google News
AB’de ‘aşı’ gerilimi

AB’de ‘aşı’ gerilimi

Anlaşma yaptığı AstraZeneca ile yine kriz.
Bir kez de olsa PKKyı eleştirin

Bir kez de olsa
PKK'yı eleştirin

​Sözcü Kalın'dan, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'ya tepki.
144 üyeli derneğe 8 milyon dolar

144 üyeli derneğe
8 milyon dolar

​Batı'nın yeni Truva Atları, LGBTi'ler.
Hadsiz Başbakan

Hadsiz Başbakan

​İpe sapa gelmez sözlere kınama.
TSK'daki kriptolara operasyon

TSK'daki kriptolara operasyon

​Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla.
Tecavüz işkence infaz

Tecavüz işkence infaz

​Teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin anlattıkları kan dondurdu.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
Yetmiş beş mahkum öldü

Yetmiş beş mahkum öldü

​Ekvador'daki cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı yükseldi.

Millet İttifakı’nın zemini çürük

Millet İttifakı’nın zemini çürük

​Erdoğan, ittifakı oluşturan partilere sert eleştirilerde bulundu.
İsrail’in kirli aşı politikası

İsrail’in kirli aşı politikası

Ülkelere, elçiliklerini Kudüs'e taşıma karşılığında aşı teklif ediyor.
Üçüncü dalga bölgesel

Üçüncü dalga bölgesel

​Karadeniz'deki vaka artışı 'mutasyon virüsle' bağlantılı.
33 fezleke <br>Meclis'e gönderildi

33 fezleke
Meclis'e gönderildi

​Fezlekelerden yirmi sekizi HDP'yi, üçü CHP'yi kapsıyor.
İnşaatı durdur törenle defnet

İnşaatı durdur törenle defnet

​Yeni Şafak'ın duyurduğu haberle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Sıra öğretmenlerde

Sıra öğretmenlerde

Yüz yüze eğitime geçileceği için öğretmenlerin aşılama süreci başladı.
Hangi ilçeler alarm veriyor?

Hangi ilçeler alarm veriyor?

​İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Valilik uyardı

Valilik uyardı

​Sakarya'da karantina sayısı açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.