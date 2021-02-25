Bitkisel çaylar eczanelerde satılacak ​

Tıbbi ve aromatik bitki cenneti olan Türkiye, salgın ile kullanımı artan bu alanda gelir artışı için yeni stratejilere odaklandı. Meclis’te görüşülen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporunda çok sayıda öneri dile getirildi. Bu çerçevede tıbbi ve aromatik bilgilerde markalaşmaya gidilecek. Ülkemize özgü endemik bitkiler ile stratejik öneme sahip bitkiler için “Tür Bazında Gen Kaynaklarını Koruma Programı” oluşturulacak. Türkiye’deki bitkiler belirlenecek. Bitkilerin doğadan toplamaya uygun miktarlarını gösteren ülkesel bitki haritaları belirlenecek ve dönemsel olarak güncellenecek.

HAVZA BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

Orman alanlarının dışında toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler ve toplayıcılara yönelik kayıt sisteminin oluşturularak, tıbbi ve aromatik bitkiler genel veri tabanı ile entegre edilecek. Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamuya ait alanlar yetiştiricilik yapılacak. Sektör analizleri yapılarak arz-talep dengesi desteklenecek. Verim ve kalite özellikleri dikkate alınarak havza bazlı üretim bölgeleri belirlenecek. Bu havzalara özel teşvik geliştirilecek. Ürünlerin uygun havzalarda üretimleri başlatılacak.

Ürünler tescil ediliyor

Düzenleme kapsamında tıbbi çayların sadece eczanelerde satılması da gündeme gelecek. Böylece bu bitkilerin arzı kontrol altına alınmş olacak.

Dünyada toplam 422 bin bitki türünden 52 bini tıbbi ve aromatik bitki. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yaklaşık 20 bin bitki tıbbi amaçlarla kullanılıyor.