Gündem Bitliste 3 terörist etkisiz hale getirildi
BİTLİS

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi​

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinin kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SİLAHLI 3 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugünkü hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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