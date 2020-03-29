Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi

Hayat

Haluk Levent başlattı çığ gibi büyüdü: Ünlü isimlerden sosyal medyada seferberlik

İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü.