Gündem Bitliste etkisiz hale getirilen 3 PKKlı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi
BİTLİS

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi

Bitlis'te jandarmanın hava destekli operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanıldı. Teröristlerin temas ettiği bir aile de karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi.
3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi.

Bitlis'in merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında 24 Mart günü İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-09" operasyonunda, SİHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste, soruşturma kapsamında kimlik tespit çalışmaları öncesinde tedbiren yeni tip koronavirüs testi uygulandı.

  • PKK'lı teröristlerden birinin test sonucu pozitif çıktı. Bölgede teröristlerin temas ettiği belirlenen bir aile de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Koronavirüsün, İran'dan gelen terör örgütü mensuplarınca örgüt içerisinde yayılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Valilik, söz konusu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin de ele geçirildiğini duyurmuştu.

Bitlis’te teröristlere ait çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi
GÜNDEM
Bitlis’te teröristlere ait çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Görüntü alınan bölgeye yapılan hava harekatı ve sonrasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığınca icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ikisi parçalanmış 3 M-16 piyade tüfeği, 9 M-16 şarjörü, 50 M-16 fişeği, 3 taarruz tipi el bombası, 3 elektronik devre kartı, mekanik fünye, elektrikli fünye, 2 RF komutalı düzenek, 2 M-16 tüfek parçası, 3 el dürbünü, el telsizi, 3 uyku tulumu, 3 sırt çantası, 3 çift ayakkabı, 3 panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 küçük pil, 3 mat, 3 şemsiye, 5 kilogram peynir, kol saati, 8 çakmak, 5 kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulanmıştı.

Eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Rize’deki kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi
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Rize Valiliğince, koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Rize’nin ana giriş noktaları olan Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçiriliyor.
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Rize Valiliğince temin edilen termal kamera ile de araçlarda bulunan her bir yolcunun vücut ısıları taranıyor.
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Yapılan bu uygulamalar esnasında Rize’nin Erzurum il sınırındaki İkizdere ilçesi kontrol noktasında bugün 08.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılan uygulamalar esasında yaklaşık 120 kişinin sağlık kontrolünden geçirilerek, bu denetimler esnasında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi.
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Yüksek ateşi olan kişiler sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından ev izolasyonuna gönderildi.
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Öte yandan, Artvin yönünden Rize’ye giriş yapan her bir araçtaki yolcular da Fındıklı’da bulunan kontrol noktasında tek tek sağlık kontrolünden geçiriliyor ve her biri için ’Varış Kontrol Belgesi’ düzenlenmeye devam ediliyor.
Rize’deki kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi
Rize'de, koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin ana giriş noktalarında 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması aksatılmadan devam ediliyor. Bu denetimler esnasında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi.

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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Yerlikaya: Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.


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