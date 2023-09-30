Bitlis'te PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yapılan aramalarda RPG-7 roketatar silahı, 2 anti-tank mühimmatı, 2 anti-personel mühimmatı, 4 roket sevk fişeği, PKM makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 30 mühimmat, mavzer tüfek, 16 mavzer mühimmatı, 2 Kalaşnikof şarjörü, 30 Kalaşnikof mühimmatı, telsiz, dron, 4 dron dengeleyici aparat, 5 dron monte edilen havan tapası, 0,5 kilo plastik patlayıcı, 6 adet EYP'de kullanılmak üzere hazırlanmış uzaktan komutalı anahtar sistemi, 1 Glock marka tabancaya ait şarjör, 1 havya, 10 metre lehim teli, 5 şarj kablosu, 3 akü ve çeşitli gıda, mutfak ve yaşam malzemesi bulundu.