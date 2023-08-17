Biz yol yapıyoruz onlar kapatıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 41 ülkeden 100’den fazla büyükelçi ve yabancı diplomata, Berde-Ağdam Demiryolu ve otoyol inşaatı hakkında bilgi verdi. Hacıyev, projenin devam ettiği noktada Laçın Yolu’ndaki Ermeni provokasyonu hakkında konuştu. Ermenistan’ın Laçın Yolu’nu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne taşıdığını, BM’nin bir toplantı yapacağını belirten Hacıyev, BM’nin 25 yıldır Karabağ’a sessiz kaldığına dikkat çekti.

KONU BM’DE

Hacıyev, “Ermenistan Laçın Yolu’nu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıdı. 25 yıldır BMGK’nin 4 maddesi bir masa üzerinde kaldı. BM, bu maddelerin hayata geçirilmesini sağlamadı. Güvenlik Konseyi, 25 yıldır bir defa da Azerbaycan toprakları işgal altındayken Karabağ konusunu konuşmadı. Şimdi Ermenilerin manipüle siyasetiyle BMGK’nın toplantısı olacak. Kardeş Türkiye de bölge devleti olarak bu toplantıya katılacak. Bizim söyleyecek daha çok sözümüz var. Azerbaycan ve Türkiye haklı gerekçelerini bir kez daha ortaya koyacak” diye konuştu.

YOLU KAPATTILAR

Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Hacıyev, otoyol ve tren hattının büyük kısmının tamamlandığını, iki hattın Ermeni işgali altındaki Hankendi ile Azerbaycan’ı birbirine bağladığını söyledi. Azerbaycan bu yolları yaparken Ermenistan’ın yolun Hankendi kısmına beton bloklar yerleştirip kapattığını vurgulayan Hacıyev, “Şu an Berde’den Hankendi’ye gidecek yolun üzerindeyiz. Bu yol coğrafi olarak en kullanışlı yol ve Karabağ Ermenilerine her ihtiyacı bu yol vasıtasıyla ulaştırmak mümkün” dedi.

Karabağ’daki Ermenilerin bu yolu kullanarak tahıl ürünlerini Azerbaycan pazarına taşıyabilecekleri bilgisini veren Hacıyev, “Karabağ, Azerbaycan’ındır. Bundan sonra yapılacak olan Karabağ’ın Azerbaycan’a entegrasyonunu sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ege’den Hazar’a tek hava sahası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve iki ülke hava sahasının tek çatı altında kontrol edilebileceği “Hakim” sistemine de değindi. Hacıyev, “Türkiye ve Azerbaycan bütün sahalarda olduğu gibi askeri sahalarda da çok yakından işbirliği yapıyor. Hakim projesi, iki ülke kardeşliğinin en güzel örneklerinden biri oldu” diye konuştu.

Ferhat Açıl, Hikmet Hacıyev.

Yeni Şafak’a teşekkür

Türk basın mensuplarının Karabağ’daki gelişmeleri Türkiye’ye ve dünyaya duyurmakta Azerbaycan’a destek verdiğini dile getiren Hacıyev, “Yeni Şafak dahil olmak üzere basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman Karabağ’daki gelişmeleri Türkiye ve dünyaya duyurmakta bize yardımcı olmaktalar” dedi.







