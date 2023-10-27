|
Gündem

Blinken hedef gösterdi İsrail vurdu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın, Katar’dan El-Cezire’ye sansür istemesinden hemen sonra kanalın Gazze Büro Şefi Vail el-Dahduh’un evi bombalandı. Saldırıda Dahduh’un eşi ve iki çocuğu can verdi. Kanal 13’e konuşan İsrailli yetkili, evi özellikle hedef aldıklarını açıkladı.

Dış Haberler
04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 01:15 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
El-Cezire muhabirinin ailesi katledildi.

El-Cezire muhabirinin ailesi katledildi.

Önceki günlerde “İsrail'i bir Yahudi olarak” ziyaret ettiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katar merkezli El-Cezire Kanalı'nı hedef almasından saatler sonra işgalci güç, uluslararası kanalın Gazze Büro Şefi Vail el-Dahduh'un evini hedef aldı. ABD merkezli internet haber portalı Axios’un kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Antony Blinken’in Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde böyle bir talepte bulunduğu kaydedilirken, pazartesi günü ABD'deki Yahudi cemaatinin liderlerini bu adımıyla ilgili bilgilendirdiği belirtilmişti. Aynı zamanda Blinken’ın, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmede, ülkeden İsrail'e yönelik kışkırtmalarla dolu olan El Cezire haberlerinin hacmini azaltmasını da istediği, ancak ABD Dışişleri Bakanı'nın iddia ettiği ‘İsrail karşıtı sert retorik’ ile ilgili herhangi bir örnek sunmadığı da belirtilmişti. Bu haberden saatler sonra işgalci güç Dahduh'un ailesini hedef aldı. Saldırıda Dahduh'un eşi ile iki çocuğu katledildi.

HEDEF GÖZETEREK VURDUK

İsrail Kanal 13 Televizyonu’na konuşan Zvi Yehezkeli isimli bir yetkili de Dahduh'un ailesinin hedef gözetilerek öldürüldüğünü açıkladı. Canlı yayında konuşan yetkili, “Genellikle hedefleri biliyoruz. Örneğin bugün, El Cezire'nin Büro Şefi Vail Dahduh'un ailesi bir hedefti. Genelde kim olduklarını biliyoruz” sözleriyle katliamın itirafında bulundu. Gazeteci Dahduh'un ailesi, İsrail saldırıları ve baskısı nedeniyle kuzeydeki yerlerinden ayrılarak güneyde bulunan Nuseyrat bölgesinde bir eve sığınmıştı. El Cezire'de yayımlanan görüntülerde yaşlı gözlerle, öldürülen oğluna veda eden Dahduh, “Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Dahduh'un ailesi dün Gazze'de defnedildi. Öte yandan İsrail saldırılarında bugüne kadar 25 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.



#Soykırım
#ABD
#İsrail
19 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!