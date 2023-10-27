Blinken hedef gösterdi İsrail vurdu

Önceki günlerde “İsrail'i bir Yahudi olarak” ziyaret ettiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katar merkezli El-Cezire Kanalı'nı hedef almasından saatler sonra işgalci güç, uluslararası kanalın Gazze Büro Şefi Vail el-Dahduh'un evini hedef aldı. ABD merkezli internet haber portalı Axios’un kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Antony Blinken’in Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde böyle bir talepte bulunduğu kaydedilirken, pazartesi günü ABD'deki Yahudi cemaatinin liderlerini bu adımıyla ilgili bilgilendirdiği belirtilmişti. Aynı zamanda Blinken’ın, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmede, ülkeden İsrail'e yönelik kışkırtmalarla dolu olan El Cezire haberlerinin hacmini azaltmasını da istediği, ancak ABD Dışişleri Bakanı'nın iddia ettiği ‘İsrail karşıtı sert retorik’ ile ilgili herhangi bir örnek sunmadığı da belirtilmişti. Bu haberden saatler sonra işgalci güç Dahduh'un ailesini hedef aldı. Saldırıda Dahduh'un eşi ile iki çocuğu katledildi.