Blinken hedef gösterdi İsrail vurdu

El-Cezire muhabirinin ailesi katledildi.
Önceki günlerde “İsrail'i bir Yahudi olarak” ziyaret ettiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katar merkezli El-Cezire Kanalı'nı hedef almasından saatler sonra işgalci güç, uluslararası kanalın Gazze Büro Şefi Vail el-Dahduh'un evini hedef aldı. ABD merkezli internet haber portalı Axios’un kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Antony Blinken’in Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde böyle bir talepte bulunduğu kaydedilirken, pazartesi günü ABD'deki Yahudi cemaatinin liderlerini bu adımıyla ilgili bilgilendirdiği belirtilmişti. Aynı zamanda Blinken’ın, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmede, ülkeden İsrail'e yönelik kışkırtmalarla dolu olan El Cezire haberlerinin hacmini azaltmasını da istediği, ancak ABD Dışişleri Bakanı'nın iddia ettiği ‘İsrail karşıtı sert retorik’ ile ilgili herhangi bir örnek sunmadığı da belirtilmişti. Bu haberden saatler sonra işgalci güç Dahduh'un ailesini hedef aldı. Saldırıda Dahduh'un eşi ile iki çocuğu katledildi.
HEDEF GÖZETEREK VURDUK
İsrail Kanal 13 Televizyonu’na konuşan Zvi Yehezkeli isimli bir yetkili de Dahduh'un ailesinin hedef gözetilerek öldürüldüğünü açıkladı. Canlı yayında konuşan yetkili, “Genellikle hedefleri biliyoruz. Örneğin bugün, El Cezire'nin Büro Şefi Vail Dahduh'un ailesi bir hedefti. Genelde kim olduklarını biliyoruz” sözleriyle katliamın itirafında bulundu. Gazeteci Dahduh'un ailesi, İsrail saldırıları ve baskısı nedeniyle kuzeydeki yerlerinden ayrılarak güneyde bulunan Nuseyrat bölgesinde bir eve sığınmıştı. El Cezire'de yayımlanan görüntülerde yaşlı gözlerle, öldürülen oğluna veda eden Dahduh, “Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Dahduh'un ailesi dün Gazze'de defnedildi. Öte yandan İsrail saldırılarında bugüne kadar 25 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.