Blinken'a ateşkes kararını hatırlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la bir araya geldi. İsrail'in ABD ile Refah'a yönelik operasyon konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü günlerde bu temas büyük önem taşıdı.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani erişim sağlanmasını talep eden kararının uygulanması gerektiği hatırlatıldı. İsrail’in, söz konusu kararı ve Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı ihtiyati tedbirleri harfiyen uygulamasının şart olduğu belirtilirken bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanması mesajı yinelendi. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana kadar, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Uluslararası hukukun herkes için eşit derecede bağlayıcı olduğu dikkat çekildi.

İKTİDARDA KALABİLMEK İÇİN!

Küresel düzeyde barışın ve istikrarın anahtarı, uluslararası hukuka uyulması olduğu belirtilerek İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkının yaşam hakkını elinden aldığı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, iktidarda kalabilmek için bölgeyi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı, İsrail’in Gazze’de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski barındırdığını Türkiye’nin en başından itibaren söylediği hatırlatıldı. Netanyahu’yu kayıtsız ve şartsız destekleyenlerin tutumlarını acilen gözden geçirmesi gerektiği ve üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını Türkiye’nin istemediği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad ziyaretinin ikinci gününde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de bir araya geldi.

Türkiye Rutte'yi destekleyecek

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Mark Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı. Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.











