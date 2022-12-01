​BM 2023 için 51,5 milyar dolarlık yardım istiyor

BM Küresel İnsani Yardım Raporu, gelecek yıl fazladan 65 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor ve bu da 68 ülkede toplam 339 milyona tekabül ediyor.

Bu, gezegendeki insanların %4'ünden fazlasını veya Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunu temsil ediyor.

Raporda, Rusya ile Ukrayna arasında dokuz aydır devam eden savaşın gıda ihracatını sekteye uğrattığı ve 37 ülkede yaklaşık 45 milyon insanın şu anda açlıkla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Kasım ortasına kadar olan verilere göre 2022'de yalnızca yaklaşık %53'ü finanse edilen temyiz başvurularıyla şimdiye kadarki en büyük finansman açığıyla karşı karşıya.

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BM'den yapılan açıklamada, "Bu nedenle insani yardım kuruluşları, mevcut fonlarla kimi hedef alacaklarına karar vermek zorunda kalıyor" denildi.

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