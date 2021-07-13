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MUĞLA

Bodrum’a 150 milyon dolarlık yatırım

AB Grup Holding, dünya sosyetesinin de göz bebeği Bodrum’da Madnasa Türkbükü ve Zirve’ye villaların yanı sıra, teknoloji üssünün de bulunduğu projeleri için 150 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Bodrum’a 150 milyon dolarlık yatırım
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Yunanistan, İspanya ve Londra’da faaliyet gösteren AB Grup Holding, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm dünyada taşeron firmalar dahil toplamda 10 bini aşkın çalışanları bulunduğunu söyleyen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Atina’da inşaat projelerinin yanı sıra tarım atıklarını geri dönüştüren santrallar kurup devlete 20 seneliğine kiraladıklarını belirtti. İnşaat tarafında da satışa hazır üç projeleri bulunduğunu açıklayan Bayrak, “Salgının etkilerinin azalmasıyla bu projelerin de satışlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine Atina’da yer alan marina projesi üstlendik. Bu projelerin toplam değeri 350 ile 400 milyon Avro civarında” dedi.

ATİNA’YA YAPI MARKETİ

  • Türkiye’den inşaat malzemeleri tedarik etmek için AB Grup Holding Greece’i kurduklarına işaret eden Bayrak, “Bu holdingler birbirleri arasında ihracat da yapıyor. Bu sayede hem Türkiye ve Türk firmaları kazanıyor hem de yurt dışında Türk ürünleri kullanmış oluyoruz” diye konuştu. Atina’da bir yapı market kurmaya hazırlandıklarını da açıklayan Muhsin Bayrak, “Alt yapısı ve diğer tüm detaylar hazır. Pandeminin gidişatına göre bu projemizi de hayata geçirmek istiyoruz. Atina’da çok ciddi bir inşaat açığı var ve 100, 150 yaşında binalar mevcut” dedi.

DÜNYA SOSYETESİNİN GÖZDESİ

Bodrum’daki yatırımları hakkında detaylı bilgi veren Muhsin Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bodrum turizmde dünyanın göz bebeği. Dünya sosyetesinin ve bütün kültürlerin bir araya gelebildiği, her şeyi bulabileceğiniz bir nokta. Bu nedenle Bodrum’a alışılmışın dışına çıkarak farklı bir konsept ile geldik. Madnasa Türkbükü’nde birinci etapta 16 adet malikane yer alacak. Madnasa Zirve’de ise 12 adet 750 metre kare içerisinde üzerinde helikopter iniş alanı ve akıllı ev sistemli malikaneler olacak. Hedef kitlemiz Türkiye’de yatırım yapabilecek, gelir düzeyi yüksek yabancı yatırımcılar ve alıcılar.”

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