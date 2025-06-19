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Bodrum'da aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: İki sürücü de hayatını kaybetti

Bodrum'da aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: İki sürücü de hayatını kaybetti

08:1019/06/2025, Perşembe
DHA
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Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan sürücüler Erhan G. (24) ile Müjdat K. (38) hayatına kaybetti.

Muğla Bodrum'da, Müjdat K. idaresindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de devrilen motosikletlerden yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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