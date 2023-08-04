Bodrum’da isale hattı yine patladı: Cadde ve sokaklar adeta göle döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm değişim çağrılarına kulak tıkayarak göreve devam etmesi seçmenlerini bir hayli kızdırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını vurguladı. Depremin vurduğu Hatay'dan örnek veren Saymaz, "Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler" diye konuştu. Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini vurgulayan Saymaz, "Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor" dedi.