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Bodrum’da isale hattı yine patladı: Cadde ve sokaklar adeta göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha önce aynı bölgede defalarca patlayan ana isale hattı yine patladı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı. Esnaf mağdur oldu.

12:41 . 4/08/2023 Cuma
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Trafik akışı aksadı, vatandaşlar mağdur oldu.

Trafik akışı aksadı, vatandaşlar mağdur oldu.

Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahallesinden susuzluk şikayeti gelen Bodrum’da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez’de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı’nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.



Bazı mahallelerde su kesintisi

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.



Asfalt parçalandı araçlar güçlükle ilerledi

Bitez'de daha önce birçok kez yaşanan patlama, Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.


Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.



#Muğla
#Bodrum
#İsale
#Bitez
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