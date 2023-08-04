Bodrum’da isale hattı yine patladı: Cadde ve sokaklar adeta göle döndü

Trafik akışı aksadı, vatandaşlar mağdur oldu.
Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahallesinden susuzluk şikayeti gelen Bodrum’da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez’de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı’nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.
Bazı mahallelerde su kesintisi
Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.
Asfalt parçalandı araçlar güçlükle ilerledi
Bitez'de daha önce birçok kez yaşanan patlama, Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.
Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.