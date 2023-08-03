CHP yandaşı İsmail Saymaz 'su yok' diyerek isyan etti: CHP Hatay ve Eskişehir'de kaybedecek

İsmail Saymaz, CHP'nin Hatay ve Eskişehir'de seçim yenilgisi alacağını söyledi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan muhalefet, birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadığı için eleştirilerin hedefi haline geldi. CHP liderine yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri, Kılıçdaroğlu ile yeni bir ittifaka kapıları kapatıp yaklaşan yerel seçimler öncesinde tavır koydu.