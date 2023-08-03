CHP yandaşı İsmail Saymaz 'su yok' diyerek isyan etti: CHP Hatay ve Eskişehir'de kaybedecek

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a verdiği İçişleri Bakanlığı sözünü daha önce de CHP'li Engin Özkoç'a verdiğini söyledi. Özkoç'un Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiğinde içinde İçişleri Bakanlığı kadrolarının da olduğu bir dosyayı vererek 'Al gereğini yap' dediğini aktaran Saymaz, "Özkoç bakan olmayı beklediği için milletvekili adayı olmadı." dedi. Bunun siyasal bir skandal olduğunu belirten Saymaz, "Yüzde 2'lik Özdağ'a 3 bakanlık verdiysen yüzde 8 buçuk-9 oyu olan HDP'ye aldığın destek karşılığında ne verdin diye sorarlar. Verdiğin cevapla da kimseyi ikna edemezsin çünkü daha önce de protokol yok demişsin kapı gibi protokol çıkmış" ifadelerini kullandı.