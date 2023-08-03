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CHP yandaşı İsmail Saymaz 'su yok' diyerek isyan etti: CHP Hatay ve Eskişehir'de kaybedecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm değişim çağrılarına kulak tıkayarak göreve devam etmesi seçmenlerini bir hayli kızdırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını vurguladı. Depremin vurduğu Hatay'dan örnek veren Saymaz, "Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler" diye konuştu. Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini vurgulayan Saymaz, "Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor" dedi.

23:34 . 3/08/2023 jeudi
Yeni Şafak
İsmail Saymaz, CHP'nin Hatay ve Eskişehir'de seçim yenilgisi alacağını söyledi.

İsmail Saymaz, CHP'nin Hatay ve Eskişehir'de seçim yenilgisi alacağını söyledi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan muhalefet, birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadığı için eleştirilerin hedefi haline geldi. CHP liderine yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri, Kılıçdaroğlu ile yeni bir ittifaka kapıları kapatıp yaklaşan yerel seçimler öncesinde tavır koydu.

CHP'ye tepkiler dinmiyor: Ortaklar ve seçmenler yol ayrımında

Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağının sinyalini vermesi ve her fırsatta
"Koltuğu bırakmıyorum"
mesajı vermesi kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. CHP yandaşı Fatih Portakal,
"Siz yenilmişsiniz. Benim oyum değerli, bundan sonra size oy yok."
diyerek isyanın fitilini ateşlemişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp
"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir."
demişti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip,
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti."
diye konuşmuştu.


"CHP Hatay'da çok kötü bir sınav verdi, seçimi de kaybedecekler"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığını vurguladı. Depremin vurduğu Hatay'dan örnek veren Saymaz,
"Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler"
diye konuştu.

"İYİ Partililer Eskişehir'de CHP'ye oy vermeyecek"

Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini vurgulayan Saymaz,
"Eskişehir'in gelişmesinin durduğu, diğer şehirlerden geri kaldığı ifade ediliyor. Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor"
dedi.


İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a verdiği İçişleri Bakanlığı sözünü daha önce de CHP'li Engin Özkoç'a verdiğini söyledi. Özkoç'un Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiğinde içinde İçişleri Bakanlığı kadrolarının da olduğu bir dosyayı vererek 'Al gereğini yap' dediğini aktaran Saymaz, "Özkoç bakan olmayı beklediği için milletvekili adayı olmadı." dedi. Bunun siyasal bir skandal olduğunu belirten Saymaz, "Yüzde 2'lik Özdağ'a 3 bakanlık verdiysen yüzde 8 buçuk-9 oyu olan HDP'ye aldığın destek karşılığında ne verdin diye sorarlar. Verdiğin cevapla da kimseyi ikna edemezsin çünkü daha önce de protokol yok demişsin kapı gibi protokol çıkmış" ifadelerini kullandı.



CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"



#İsmail Saymaz
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Hatay
#Eskişehir
#Yılmaz Büyükerşen
il y a 1 heure
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