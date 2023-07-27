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İsmail Saymaz CHP'nin neden iktidara gelemeyeceğini anlattı: AK Parti o gün bugündür dövüyor sizi

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin sırf iktidar olabilmek için verdiği tavizlerin partiyi nasıl tükettiğini anlattı. CHP'nin tek başına iktidar olma umudunun kalmadığını söyleyen Saymaz, "Geçen sefer 40 vekil verdin bugün kaç belediye vereceksin?" diye sordu. CHP zihniyetinin halk tabanında etkili olmadığını 2007'deki başörtüsü kriziyle örnekleyen Saymaz, "AK Parti o gün bugündür dövüyor sizi." dedi.

22:20 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsmail Saymaz, CHP'nin halktan kopuk tutumu nedeniyle yıllardır seçimlerde dayak yediğini söyledi.

İsmail Saymaz, CHP'nin halktan kopuk tutumu nedeniyle yıllardır seçimlerde dayak yediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu. "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşananlar İYİ Parti başta olmak üzere ittifakın diğer ortaklarında rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun kendilerinden gizli vaatler dağıtmasına tepki gösteren ortaklar, yaklaşan yerel seçimler öncesinde 'ayrı hareket etme' sinyali verdi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin sırf iktidar olabilmek için verdiği tavizlerin partiyi nasıl tükettiğini anlattı.

İsmail Saymaz CHP'nin neden iktidara gelemediğini anlattı: AK Parti o gün bugündür dövüyor sizi

CHP'nin tek başına iktidar olma umudunun kalmadığını söyleyen Saymaz,
"Geçen sefer 40 vekil verdin bugün kaç belediye vereceksin?"
diye sordu. CHP zihniyetinin halk tabanında etkili olmadığını 2007'deki başörtüsü kriziyle örnekleyen Saymaz,
"AK Parti o gün bugündür dövüyor sizi."
dedi.


"CHP, AK Parti'nin siyasi otoritesini yenemiyor"

Saymaz konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu 2014'ten bu yana şöyle bir yönelime girdi. AK Parti 2002'den 2015'e kadar ağır bir hezimete uğrattı yüzde 45 düzeyinde oy aldı. CHP de bunu yenemiyor. 2007'deki türban krizi AK Parti'yi bütün Sünni, Türk ve Kürt nüfus çoğunluğunun tek partisi haline getirdi. İnsanlar kin kustular. İnsanlar sadece eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olması karşısında darbe çağrısı küstahlığına yapmasına tepki gösterdiler. Bunu anlayacaksınız bu böyle bir iş AK Parti o andan itibaren en kalabalık önemli sosyolojisinin siyaset temsilcisi oldu. O gün bugündür dövüyor seni.

"Erzurum'da komünistsiniz İzmir'de milliyetçi"

CHP ittifak ilişkisine göre siyasal tutum alan o ilde bu ilde başka nitelenen işte Erzurum'da komünist, İzmir'den bakınca milliyetçi görünen bir yapıya dönüştü. CHP'liler de iktidar olma hedefini kaybetti. Ancak ittifak kurarak olabiliriz düşüncesine kapıldı. Bu CHP'yi tüketti geçen sefer 40 vekil verdin bugün kaç belediye vereceksin?"


CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın
CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturttuğunu söyleyen Sevigen, "Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değinen Sevigen, "Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu da gazetecilere, trollere para vererek yapıyorlar. İçimizden biri bu güçlere 'otur yerine' diyemedi." diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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#İsmail Saymaz
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