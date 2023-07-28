İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi

Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı sözünü hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a verdiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verileceğine dair imzaladığı gizli protokol muhalefette bomba etkisi yarattı.
Altılı Masa liderleri bu protokolden haberdar olmadıklarını söylerken, Kılıçdaroğlu detay vermeden gizli bir protokolün var olduğunu belirtti.
'Bu siyasi skandal'
Konuyla ilgili Sözcü TV'de konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı sözünü CHP'li Engin Özkoç'a da verdiğini söyledi.