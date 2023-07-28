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İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a verdiği İçişleri Bakanlığı sözünü daha önce de CHP'li Engin Özkoç'a verdiğini söyledi. Özkoç'un Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiğinde içinde İçişleri Bakanlığı kadrolarının da olduğu bir dosyayı vererek 'Al gereğini yap' dediğini aktaran Saymaz, "Özkoç bakan olmayı beklediği için milletvekili adayı olmadı." dedi. Bunun siyasal bir skandal olduğunu belirten Saymaz, "Yüzde 2'lik Özdağ'a 3 bakanlık verdiysen yüzde 8 buçuk-9 oyu olan HDP'ye aldığın destek karşılığında ne verdin diye sorarlar. Verdiğin cevapla da kimseyi ikna edemezsin çünkü daha önce de protokol yok demişsin kapı gibi protokol çıkmış" ifadelerini kullandı.

11:38 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı sözünü hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a verdiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı sözünü hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a verdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verileceğine dair imzaladığı gizli protokol muhalefette bomba etkisi yarattı.

Altılı Masa liderleri bu protokolden haberdar olmadıklarını söylerken, Kılıçdaroğlu detay vermeden gizli bir protokolün var olduğunu belirtti.

'Bu siyasi skandal'

Konuyla ilgili Sözcü TV'de konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı sözünü CHP'li Engin Özkoç'a da verdiğini söyledi.

Özkoç'un Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiğinde içinde İçişleri Bakanlığı kadrolarının da olduğu bir dosyayı vererek 'Al gereğini yap' dediğini aktaran Saymaz,
"Özkoç bakan olmayı beklediği için milletvekili adayı olmadı. Özdağ meselesi patladıktan sonra bu özgüvenle 'Ben bakanlığı Ümit'e bırakır mıyım' dedi. "
ifadelerini kullandı.

'Yüzde 2'lik Özdağ'a 3 bakanlık verdiysen HDP'ye ne verdin?'

Bunun siyasal bir skandal olduğunu belirten Saymaz,
"Ümit Özdağ'la ortaklarının haberi olmadan yüzde ikilik Özdağ'a üç bakanlık verdiysen yüzde 8 buçuk-9 oyu olan HDP'ye aldığın destek karşılığında ne verdin diye sorarlar. Verdiğin cevapla da kimseyi ikna edemezsin çünkü daha önce de protokol yok demişsin kapı gibi protokol çıkmış"
diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Engin Özkoç
#Ümit Özdağ
19 dakika önce
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