Gündem Boğazda tanker arızası Gemi trafiği bir buçuk saat sonra açıldı
İSTANBUL

Boğaz'da tanker arızası: Gemi trafiği bir buçuk saat sonra açıldı

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde "Ahmet Telli" isimli tanker makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Arızalanan tankerin çekilmesinin ardından Boğaz gemi trafiğine tekrar açıldı.

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Haber Merkezi DHA
Boğazda tanker arızası: Gemi trafiği bir buçuk saat sonra açıldı
"Ahmet Telli" isimli tanker arızalandı.

Romanya’nın Köstence Limanı'ndan hareket eden 114 metre uzunluğundaki Ahmet Telli isimli tanker, İzmit Limanına gitmek için saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.

Gemi, Keçili koyu mevkiinde makine arızası verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gemi kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Makine arızası veren gemi kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri eşliğinde Ahırkapı'ya çekildi.

Tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı, yaklaşık 1,5 saat sonra gemi trafiğine açıldı.

Boğaz'da tanker arızası
GÜNDEM
Boğaz'da tanker arızası

İstanbul Boğazı'nda panik: Makine arızası yapan yük gemisi demirletildi
GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda panik: Makine arızası yapan yük gemisi demirletildi

İstanbul Boğazı girişinde gemi arızası
GÜNDEM
İstanbul Boğazı girişinde gemi arızası


Boğaz'da faciadan dönüldü: Arıza yapan kargo gemisi böyle sürüklendi
OYNAT 00:59
Boğaz'da faciadan dönüldü: Arıza yapan kargo gemisi böyle sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyri gerçekleştiren 102 metre boyundaki bir kargo gemisi, Üsküdar Vaniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendi. Adeta faciadan dönülen olayda gemi kıyıya metreler kala durabildi. İstanbul Boğazı'nda kuzey - güney seyrini gerçekleştiren 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi, saat 15.45 sıralarında makine arızası sebebiyle denizde sürüklenmeye başladı. Sürüklenmesi nedeniyle demir atan gemi, kıyıya metreler kala durabildi. Sahilde bulunan vatandaşlar, geminin kıyıya yaklaştığını görerek panik yaşadı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-7 römorkörü ile KEGM-3 can kurtarma botu geminin yanına sevk edildi. Geminin Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.


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