'Boğaziçi Kimin' belgeseline sansür

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları mercek altına alan ve kısa sürede büyük ilgi gören TVNET yapımı “Boğaziçi Kimin” belgeseli YouTube’dan kaldırıldı. İçerik, eski akademisyen Can Candan’ın belgeselde yer alan 2 saniyelik görüntüsü nedeniyle YouTube’a yaptığı telif başvurusu sonrası erişime kapatıldı.
SÖZDE TELİF ŞİKAYETİ
Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamaları gerekçe gösterilerek başlatılan protestolar, yaklaşık 15-20 kişilik bir akademisyen grubunun girişimleriyle beş yıldır sürüyor. Bu süreçte yaşananların arka planını ve protestocu akademisyenlerin geçmişteki uygulamalarını ele alan “Boğaziçi Kimin” adlı belgesel, TVNET ekibi tarafından hazırlandı. 45 dakikalık belgesel, yayımlandığı ilk 10 gün içinde 250 bini aşkın izlenmeye ulaşarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak yapım, ele aldığı iddialar ve sunduğu bilgilerden çok, telif hakkı gerekçesiyle yayından kaldırılmasıyla gündeme geldi. Belgeselin YouTube’dan kaldırılmasına, geçmişte Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Can Candan’ın, protestolar sırasında yer aldığı 2 saniyelik bir görüntü nedeniyle yaptığı telif hakkı ihlali başvurusu gerekçe gösterildi. Başvuruyu değerlendiren YouTube, görüntüyü ihlal kabul ederek belgeseli platformdan kaldırdı.
PERDE ARKASINI ANLATIYORDU
Belgeselde, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protesto sürecinin perde arkası ele alınırken, protestocu akademisyenlerin asıl motivasyonunun üniversite içindeki imtiyazlı konumlarını korumak olduğu ifade ediliyor. Yapımda, geçmiş yıllarda üniversitenin fiilen toplumun belirli kesimlerine kapalı tutulduğu yönündeki iddialara da yer veriliyor. Belgesel, protestoların “akademik özgürlük” söylemiyle yürütüldüğünü ancak arka planda statü ve ayrıcalıkların devam ettirilmesine yönelik bir direncin bulunduğunu savunuyor. Öte yandan telif başvurusunda bulunan Can Candan’ın, Boğaziçi’nde görev yaptığı dönemde ders yükümlülüğünü yerine getirmediği ve araştırma performansının yetersiz bulunduğu gerekçesiyle sözleşmesinin yenilenmediği, bu sürecin ardından üniversiteden ayrıldığı biliniyor.