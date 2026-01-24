'Boğaziçi Kimin' belgeseline sansür

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamaları gerekçe gösterilerek başlatılan protestolar, yaklaşık 15-20 kişilik bir akademisyen grubunun girişimleriyle beş yıldır sürüyor. Bu süreçte yaşananların arka planını ve protestocu akademisyenlerin geçmişteki uygulamalarını ele alan “Boğaziçi Kimin” adlı belgesel, TVNET ekibi tarafından hazırlandı. 45 dakikalık belgesel, yayımlandığı ilk 10 gün içinde 250 bini aşkın izlenmeye ulaşarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak yapım, ele aldığı iddialar ve sunduğu bilgilerden çok, telif hakkı gerekçesiyle yayından kaldırılmasıyla gündeme geldi. Belgeselin YouTube’dan kaldırılmasına, geçmişte Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Can Candan’ın, protestolar sırasında yer aldığı 2 saniyelik bir görüntü nedeniyle yaptığı telif hakkı ihlali başvurusu gerekçe gösterildi. Başvuruyu değerlendiren YouTube, görüntüyü ihlal kabul ederek belgeseli platformdan kaldırdı.