Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosunu dünya ölçeğinde güçlendiriyor: Dünyanın dört bir yanından ders vermeye geliyorlar

"Avrupa'nın en iyileri" listesinde yer alan, Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinin başında gelen Boğaziçi Üniversitesi, akademik büyüme hedefi kapsamında kadrosunu dünyanın sayılı üniversitelerinden akademisyenlerle güçlendirmeye devam ediyor.





Boğaziçi Üniversitesi, orta ve uzun vadeli hedefleri kapsamında akademik kadrosunu McGill, Cambridge, Harvard, Columbia, Northwestern, King's College, ETH Zürich, Imperial gibi dünyanın önemli üniversitelerinden doktora derecesine sahip akademisyenlerle genişletiyor. Hukuktan mühendisliğe, siyasetten ekonomiye, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, eğitim bilimlerinden veri bilimi ve yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler, artık Boğaziçi Üniversitesinde ders veriyor.

Rektör Mehmet Naci İnci: Yeni akademisyenlerimiz üniversitemize güç katacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yeni öğretim üyelerinin akademik kadroya güç katacağını ve bu birikimin Boğaziçi Üniversitesi’nin dünyadaki sıralamasını daha da yukarıya taşıyacağını belirterek, “Göreve başladığım zamandan bu yana dünyanın en iyi üniversitelerinde yetişmiş, farklı branşlardan liyakat sahibi 90'a yakın yeni akademisyen üniversitemize katıldı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden gelerek aramıza katılan öğretim üyeleriyle birlikte ülkemizin en saygın kurumlarından biri olan üniversitemizi akademik olarak daha da ileriye taşıyacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi

İlk 100’deki 68 öğrenci Boğaziçi’ni tercih etti

Anadolu Hisarı Kampüsü’nün de katılımıyla üniversitenin mekânsal alanının daha da genişlediğini, ayrıca akademik sahada daha çok makale yayımlayan, daha çok araştırmaya imza atan bir bilim yuvası olmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Geçen yıl 3 milyon başvurunun yapıldığı üniversite sınavında ilk 100'deki 68 öğrenci üniversitemizi tercih etti.

Bizler de tüm dünyada kendi alanlarda başarılı olmuş akademisyenlere kapılarımızı açarak, birbirinden yetenekli öğrencilerimize değer katmak adına üniversitemizin akademik kadrosunu daha dagüçlendirmek için çalışıyoruz. Aramıza katılan akademisyenlerin üniversitemize kabul kriterlerini senatomuzda yükselttik. Önümüzdeki dönemde Boğaziçi Üniversitesi’ni sadece bilimin, teknolojinin ve yeniliklerin konuşulacağı, dünyanın öncü eğitim merkezlerinden biri haline getireceğiz. Lisans eğitiminde sahip olduğumuz dünya çapındaki prestijimizi lisansüstü eğitim ve araştırmada da elde edeceğiz. Bu hedefe, sahip olduğumuz zengin akademik kadronun da desteğinden güç alarak; üniversitemizde yeni bölümler, yeni araştırma enstitüleri açarak, araştırmacı sayımızı yükselterek; master, doktora öğrencilerimizin sayısını ve bilimsel projelerin sayısını artırarak ulaşacağız. Boğaziçi Üniversitesi’ni, hem Türkiye'de hem dünyada hepimizin iftihar edeceği çok daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.







