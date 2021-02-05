Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar
Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar
Boğaziçi provokatörlerinin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü. Yalan: Polis “Aşağıya bak” dedi. Doğrusu: Polis, “Aşağıdan, toplu gitmek yok” dedi. Yalan: Polis saldırdı. Doğrusu: Provokatörler polise saldırdı. Yalan: Çatıya keskin nişancı koyuldu. Doğrusu: Öğrencileri korumak için drone savar konumlandırıldı. Yalan: Bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta. Doğrusu: Öyle bir olay yok. Yalan: Göstericinin başörtüsü açıldı ve kadın yerlerde sürüklendi. Doğrusu: Görüntüler iddiayı yalanlıyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör ataması bahanesi ile provokasyon çıkarma derdine düşenlerin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü. Çarpıtılan polis müdahalesinden, öğrencileri hedef alacağı iddia edilen keskin nişancıya, rektörün hukuksuzca atandığından bütün öğrencilerin protestoda olduğuna kadar yalanlar deşifre edildi.