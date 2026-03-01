Bölgemiz ateş çemberine döner

Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Malumunuz, uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. Suriye'de özellikle bu süreç içerisinde Sayın Trump'la ve Sayın Pezeşkiyan’la telefonda görüşmeler yaptık. Bölgemizdeki başka ülkeler de aynı şekilde ellerinden geleni yaptı. Ancak hem taraflar arasındaki güven duvarının aşılamadığı, hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etmenin yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.

Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Sağduyu ve akl-ı selim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Buna izin verilmemeli, savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğumuz gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.