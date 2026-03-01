Bölgemiz ateş çemberine döner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını esefle karşıladıklarını belirterek çatışmanın İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kışkırtmasıyla başladığını söyledi. Erdoğan tüm tarafları uyardı: Diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenir.
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır” dedi. AK Parti İl Teşkilatı İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırısı vardı. İran’a yönelik saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başladığını ifade eden Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:
SÜRECİ İSRAİL ZEHİRLEDİ
Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Malumunuz, uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. Suriye'de özellikle bu süreç içerisinde Sayın Trump'la ve Sayın Pezeşkiyan’la telefonda görüşmeler yaptık. Bölgemizdeki başka ülkeler de aynı şekilde ellerinden geleni yaptı. Ancak hem taraflar arasındaki güven duvarının aşılamadığı, hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etmenin yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.
KÖRFEZ’E SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ
Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Sağduyu ve akl-ı selim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Buna izin verilmemeli, savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğumuz gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.
Trump’la İran görüşmesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran konusunda diplomasi arayışına devam etti. Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı” ifadelerini kullandı.
Türkiye barış çağrısını sürdürmeli
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran’a saldırıların küresel savaş riski taşıdığını söyledi. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen iftarda konuşan Bahçeli, “ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara İran’ın misillemesi, farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştır. Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen Katar ateş hattında kalmıştır. Tahran, İsfahan ve Kerec’in hedef alınması, karşılıklı misillemelerle küresel savaşa dönüşebilecek bir risk taşımaktadır. Savaş değil, barış hâkim olmalıdır” dedi. Bahçeli, Türkiye’nin sağduyulu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrılarını sürdürmesi, milli güvenlik için her tedbiri alması zaruri olduğunun altını çizdi.