Bolu çevresi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Bolu için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojini son hava durumu tahminlerinde Bolu çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
göre, gelecek 3 saatlik periyotta Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Bolu
#Hava durumu