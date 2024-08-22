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Bolu Dağı geçişinde Tır otomobili sürükleyerek devirdi: Ölü ve yaralılar var

Bolu Dağı'nın Düzce mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR'ın, otomobille çarpışıp devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

14:36 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı.
Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı.

Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde frenin patlaması neticesinde tır beton bariyeri aşarak karşı şeritte bulunan otomobile çarparak sürükledi ve devrildi.


Ortalık savaş alanına döndü

Otomobil kağıt gibi ezilirken 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü, Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza, Bolu Dağı Geçişi Darıyeri Hasanbey Düzce D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, frenlerinin patlaması sonucu beton bariyeri aşan 34 FSY 454 plakalı tır, İstanbul istikametinden Ankara istikametine geçti. Seyir halinde olan 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarparak sürükleyen tır daha sonra devrildi. Meydana gelen feci kazada otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkışan ve ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ortalık savaş alanına dönerken Ankara istikameti trafiğe kapandı.



#Düzce
#Bolu Dağı tüneli
#trafik kazası
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