Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı

Bolu ve Kocaeli'de sis etkili oldu.

Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ilçesinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü. Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.