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Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonları: 75 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde düzenlenen 'Kahramanlar' operasyonlarında 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kenan Biter
08:26 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
'Kahramanlar' operasyonları ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor.

'Kahramanlar' operasyonları ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin açıklaması şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.


Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.


Allah ayağınıza taş değdirmesin.







#Kahramanlar operasyonu
#Ali Yerlikaya
#Terör operasyonu
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