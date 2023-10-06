Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonları: 75 şüpheli gözaltında

Avcılar’da aile çay bahçesi ve piknik alanı olarak kullanılan yaklaşık bin metrekare alana kurulu iş yerinde yangın çıktı. İçerisinde çok sayıda barakanın olduğu piknik alanında, restoran olarak kullanılan bir baraka ve işçilerin kaldığı 2 baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.