Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonları: 75 şüpheli gözaltında

'Kahramanlar' operasyonları ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor.
Bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Allah ayağınıza taş değdirmesin.