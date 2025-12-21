Yeni Şafak
Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle kapanan kara yolundaki ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bolu’da Abant istikametine giden iki otomobilin Ömerler köyü mevkisinde çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edilirken, yaralılardan 1’i BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 5’i İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Abant istikametine giden sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 81 BZ 522 plakalı otomobil ile 81 BH 744 plakalı otomobil Ömerler köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolundaki ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.


