Gündem Boluda tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
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Bolu’da tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

Bolu’da, tartıştığı babası tarafından evinin önünde tüfekle vurulan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Bolu’da tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
Mehmet Doğançay (36).

Olay, Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Doğançay (36) ile babası Lütfü Doğançay (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Lütfü Doğançay (52).
Lütfü Doğançay (52).
  • Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Doğançay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Doğançay’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Doğançay oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Lütfü Doğançay’ı yakalamak için çalışma başlattı.

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