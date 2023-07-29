Bolu'daki orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı

Bolu/Göynük
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangın 68 saat sonra kontrol altında
Yangın 68 saat sonra kontrol altında
Bolu'nun Göynük ilçesinde, önceki gün saat 17.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"Bolu Göynük'te devam eden orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir"
ifadeleri yer aldı.
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1 hour ago