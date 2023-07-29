Bolu'daki orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı

Sarıyer Maslak'ta 2 katlı bir iş merkezinin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.