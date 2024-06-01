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Bombalı dron saldırıları böyle önlendi

PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki TSK üslerine başlattığı bombalı dron saldırıları, yüksek teknolojiyle engelleniyor.

Burak Doğan
04:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:44 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

1 ay önce komandoların hazırlık yaptığı alana sızma girişiminde bulunan PKK, kayıp vererek bölgeden çekildi. Ancak teröristler, saldırılarını farklı şekilde sürdürüyor.

En son Metina’daki kritik 8 üsse bomba yüklü dronlarla saldırı yapılacağı istihbaratı alındı. Bölgede emniyet tedbirleri artırıldı. Mehmetçik’in güvenlik hususunda çok dikkatli olması isterdi. PKK’nın düzenlediği dron saldırıları, elektronik harp cihazları, seyyar karıştırıcı ve köreltici sistemlerle engellendi. Bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı. Üs bölgelerindeki “dron tespit ve engelleme sistemleri” sayesinde RF sensörleri ve radarlar, havadaki cisimleri sınıflandırabiliyor.




#TSK
#PKK
#Teknoloji
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