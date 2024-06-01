Bombalı dron saldırıları böyle önlendi

En son Metina’daki kritik 8 üsse bomba yüklü dronlarla saldırı yapılacağı istihbaratı alındı. Bölgede emniyet tedbirleri artırıldı. Mehmetçik’in güvenlik hususunda çok dikkatli olması isterdi. PKK’nın düzenlediği dron saldırıları, elektronik harp cihazları, seyyar karıştırıcı ve köreltici sistemlerle engellendi. Bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı. Üs bölgelerindeki “dron tespit ve engelleme sistemleri” sayesinde RF sensörleri ve radarlar, havadaki cisimleri sınıflandırabiliyor.