Bombayı patlatıp ziyafet çekmişler

Reyhanlı saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. MİT’in, rejimin Suriye’deki kalesi Lazkiye’de paketleyip Türkiye’ye getirdiği Yusuf Nazik, bomba yüklü araçlarla ilgili itiraflarda bulundu. Talimatı Suriye istihbaratında görevli “Hacı” lakaplı Muhammed Ali’nin verdiğini söyleyen Nazik, araçlar belirtilen noktalara bırakıldıktan sonra birbirlerini “34-Belediyenin önünde”, “42-PTT’nin önüne bırakıldı” diye şifreli şekilde bilgilendirdiklerini aktardı. Nazit, bu şifreyi Nasır Eskiocak ile birlikte belirlediklerini ifade etti.

‘ÇOK NEŞELİYDİ’

Nazik’in, saldırının organizatörlerinden olan ve Nisan 2016’da “Uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan Karadağ’da yakalandıktan sonra ABD’ye teslim edilen ve hala burada tutuklu bulunan Mehmet Gezer’le ilgili ifadeleri de dikkat çekti. Bombalı araçları bıraktıktan sonra Gezer’le birlikte Lazkiye’ye döndüklerini anlatan Nazik, Gezer’in yol boyunca çok neşeli olduğunu ve yüksek sesle müzik dinlediğini söyledi.

Mihraç Ural

‘TELEVİZYONU AÇ’

Gezer’in ayrıca yolda THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’la telefonda uzun süre görüştüğünü kaydeden Nazik, şunları söyledi: “Mihraç Ural’a Türk televizyonlarını açarak haberlerde önemli bir şey olup olmadığına bakmasını istedi. Ayrıca lahmacun yaptırıp yanına geleceğini söyledi. Lazkiye girişindeki restoranda Ural için lahmacun yaptırdı. Mihraç Ural’ın bu olayla bir ilgisi olmasa Mehmet Gezer arayıp haber vermezdi.”

Gezer’e FETÖ kalkanı

Yusuf Nazik’in fotoğraflardan teşhis ettiği 24 isim arasında Mehmet Gezer de bulunuyor. Soruşturma aşamasında alınan sanık ifadelerinde de adı geçen Gezer, FETÖ’cü savcı Özcan Şişman tarafından hazırlanan Reyhanlı saldırısı iddianamesinde yer almamıştı. Gezer’in adı, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaklaşık 4 bin yıl hapis cezasına çarptırılan Nasır Eskiocak’ın soruşturma aşamasındaki sorgusunda geçiyor. Eskiocak ifadesinde, saldırı talimatını Yusuf Nazik’in verdiğini, yanında ise Mehmet Gezer ve Hacı lakaplı Suriyeli istihbaratçının olduğunu söylemişti.

GÜNDEM FETÖ'nün sinyal oyunu