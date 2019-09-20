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POLİTİKA

Boş mezar başında ağlıyorum

Çocukların dağa kaçırılmasına yardım eden HDP’nin önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 43’e yükseldi. Yıldız Ballı, 16 yaşındayken kaçırılan kızı Yasemin Ballı için eyleme katıldı. 5 yıldır kızının hasretiyle yandığını söyleyen Ballı, “Ya ölüsünü ya dirisini istiyorum. Konya’da kendimce mezar hazırladım. Hep o mezara giderek ağlıyorum. Ancak içi boş bir mezar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Ballı
Yıldız Ballı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 17'nci gün geride kaldı. Diyarbakır annelerine, dün anne Yıldız Ballı ile baba Halit Altun'un katılmasıyla oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 43 oldu. 16 yaşında dağa kaçırılan kızı için Konya'dan gelerek eyleme katılan anne Yıldız Ballı, 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'tan 16 yaşındaki kızı Yasemin Ballı'nın sabah işe gittiğini, o tarihten itibaren evladından haber alamadığını söyledi. Maddi durumu olmadığı için evladını okutamadığını anlatan Ballı, 5 yıldır kızının hasretiyle yandığını belirtti.

Yıldız Ballı, 5 yıldır kızının hasretiyle yandığını belirtti.

KIZIMIN YA ÖLÜSÜNÜ YA DİRİSİNİ İSTİYORUM

Ballı, 10 gün önce kızının 2018'de öldüğünü internetten öğrendiğini, ancak bu habere inanmadığını dile getirdi. "Kızım öldüyse eğer cesedini bana gönderin" ifadelerini kullanan Ballı, şöyle konuştu: "Kızımın öldüğüne inanmıyorum. Ya ölüsünü ya dirisini istiyorum. Konya'da kendimce mezar hazırladım. Hep o mezara giderek ağlıyorum. Ancak içi boş bir mezar. Anlamıyorum neden bizim evlatlarımız gidiyor? Boy boy kendi evlatlarının fotoğrafını internetlere atıyorlar. Yurt dışında okuyorlar. Bizim evlatlarımız nerede?"

DİĞER OĞLUM ASKER

  • Halit Altun
  • Eyleme katılmak için Muş'tan gelen baba Halit Altun, oğlu Muhsin'in, 4 yıl önce Malatya'da İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Altun, bir oğlunun da Ankara'da asker olduğunu belirtti.

BAYRAĞIMA SADIĞIM

Altun, 4 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuşmak istediğini anlatarak, "Devletime, milletime, bayrağıma sadığım" dedi. Yaptığı araştırmada oğlunun Kobani tarafına götürüldüğünü öğrendiğini dile getiren Altun, "Çocuğum için gitmediğim yer kalmadı. Tüm varlığımı ortaya koydum, bir türlü çocuğumun izine rastlamadım" diye konuştu. Altun, "HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar. Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını da götürseler, böyle bir sistem olduğunu düşünürüz. Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

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ÖRGÜTTEN SON ANDA KURTULDU

  • HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin evlat nöbeti devam ederken, 22 yaşındaki bir genç terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtularak jandarmaya sığındı. Terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gençleri ağına düşürme çalışmalarına devam ediyor.
  • GEZME VAADİYLE KANDIRDILAR
  • Gençleri kandırıp dağa götürmek için her yolu deneyen eli kanlı terör örgütü, son olarak 22 yaşındaki Y.B.'yi dağa kaçırmaya çalıştı.
  • İşten ayrılan Y.B., arkadaşları ile gezmek için Mardin’e doğru yola çıktı. Gezme hayali ile Mardin’e giden Y.B. kendini Kızıltepe kırsalında buldu. O anda örgüte götürüldüğünü anlayan genç, son anda kaçarak jandarma ekiplerine sığındı. Y.B, jandarmaya verdiği ifadesinde, yakın arkadaşları tarafından gezme vaadiyle kandırıldığını, terör örgütüne götürüleceğini anladığında ise son anda kaçtığını söyledi. Yapılan ifade işlemlerinin ardından Y.B. ailesine teslim edilirken, jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
  • Ağlatan ağıt
  • Salih Gökçe
  • Oturma eylemine katılan bazı ailelerin ağıt yakarak duygulu anlar yaşadığı görüldü. Oğlu Mehmet için Ağrı'dan gelen baba Salih Gökçe'nin ağlaması yürekleri dağladı.

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