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ANKARA

BTK'dan GSM operatörlerine yaptırım geliyor: Cayma bedeline son

Haberleşmede müşteri memnuniyeti için büyük adım. GSM operatörleriyle ilgili artan şikayetler üzerine, BTK bir dizi yaptırıma hazırlanıyor. Operatörler yüksek cayma bedellerinden vazgeçecek. Paket dışı aramalarda karşılaşılan yüksek faturalar son bulacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​BTKdan GSM operatörlerine yaptırım geliyor: Cayma bedeline son
Düşük internet hızı, cayma nedenlerinin başında geliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) son dönemde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a yönelik artan şikayetleri değerlendirmeye aldı. Vatandaşlar daha çok “yüksek cayma bedelleri” ve “paket dışı arama sonucu gelen yüksek faturalardan” şikayet ederken, bu konuda bir dizi yaptırım kapıda.

Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmeye hazırlanan BTK, Temmuz 2022’ye kadar yoğun şikayet alan sorunları çözüme kavuşturacak.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Bu kapsamda; vatandaşın düşük internet hızı nedeniyle hizmeti iptal etmeyi istemesi halinde operatörler tarafından yansıtılan “yüksek cayma bedelleri” tarihe karışacak. Farkında olmadan ya da aldatılarak (wangiri) yapılan paket dışı aramalar sonucu karşılaşılan yüksek fatura sorunu da çözülecek. Devre kesiciyle belirli bir süre sonunda konuşma sonlandırılarak faturanın kabarması önlenecek.

DAHA HIZLI NAKİL

Bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri mali yükümlülük doğuran hükümlerin sözleşmenin içerisine dikkat çekmeyecek şekilde serpiştirilmiş olduğu yöntemler tespit edilip önlenecek. Ayrıca vatandaşların bir kampanyaya girmiş olmakla pek çok onaya tabi işleme onay vermiş sayılmasına dönük girişimler engellenecek. Nakil taleplerinin 10 günü aşması sorunu da yeni düzenleme ile ortadan kalkacak.

Çocuklardan onay alınamaz

  • Türkiye’de cep telefonu kullanma yaşı 11’e kadar düştü. 11-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 89’u cep telefonu kullanıyor. Bu da reşit olmayan çocukların, telefondan mali yükümlülük doğuran onaylar vermesine ve ailelerin mağduriyetine sebep olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle; çocuklardan alınan, yani aile büyüklerinden alınmayan “mali yükümlülük getiren” onaylar geçersiz sayılacak.

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