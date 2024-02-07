Bu meydan kentin kalbi oldu

Yunusemre Belediyesi, ilçenin merkez noktası olacak 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binasının yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Belediyenin vizyon projeleri arasında yer alan eserlerin açılışını 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Grup Başkanveki Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Eşi Canan Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MKYK Üyemiz Sayın Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal ve çok sayıda davetli birlikte yaptı.

Kentin çehresini değiştiren vizyon bir projeyi daha kente kazandırdıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Artık Yunusemre’mizin de bir meydanı var. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Yunusemre’mizi 100. Yıl Meydanı ile taçlandırdık. Meydanımız Yunusemre’mize, Manisa’mıza büyük bir değer katacak, ilçemizin nabzı artık burada atacak.

Sosyal yaşama değer katacak meydanımızın, vatandaşlarımıza yıllar boyunca hizmet edecek muhteşem mimarisi ile belediye hizmet binamızın ve 200 araçlık modern yeraltı otoparkımızın açılışını da coşkulu bir şekilde yaptık. ‘Hüner, bir şehri bünyad etmektir. Reâyâ kalbin âbâd etmektir.’ Kurulduğumuz günden bu yana Gelecek Nesiller İçin sloganımızla; nesilleri ihya ederken, şehrimizi de inşa ediyoruz. Amacımız vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşamasına imkan tanımaktır” diye konuştu.



