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ANKARA

Bu millet dirilmek için sizi bekliyor

Bu millet dirilmek için sizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ne layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti. Bereketli Anadolu topraklarının sanat üretimi için büyük bir klasör gibi olduğunu belirten Erdoğan sanatçılara şu çağırıyı yaptı: Bu millet estetik manada küllerinden dirilmek için sizi bekliyor. Gelin Türkiye’nin gücüne birlikte güç katalım.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gönül eri sanatçılara mesaj verdi:

  • Bugün gönlüne yansıyan ilhamları bizlerle cömertçe paylaşan sanatçılarımızla bir aradayız. Onlar ki sözü kelam derecesinde, kelamı şiir katmanında, şiiri mecazın kanatlarında kalemleriyle satırlara geçirirler. Bu şekilde ilim ilim kitapları harf harf heceleyerek ciltleri doldururlar. Hayata, hakikatin anlamını aramak için geldiklerini bilirler, hayatımıza zarafet katmak üzere gelmeye devam ederler.

BÜYÜK BİR KLASÖR GİBİ

Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Bu dosya dosya istiflenmiş kültürler ve medeniyetler içeren bir klasördür. Sanatçımız öncelikle kendi geçmişine, kültürüne ait olanı özümseyip benimsemelidir. Evrensel olanı kucaklayan, dünyadaki gelişmeleri takipten asla geri durmayan bir anlayışla hareket etmektedir.

BİZ O SANATÇIYI BEKLİYORUZ

  • Milli olmayan milletlerarası olamaz, yerli olmayan evrensel içinde kendine yer bulamaz. Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz. İşte bu çağda ülkemiz geleceğin sanat mevhumlarının payandalarını da temellendirecektir. Biz o sanatçıyı bekliyoruz. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Davasını sanatıyla ifade edecektir.

ENERJİSİNİ ESERLERLE GÖSTERECEK

Vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserlerle gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE BİRLİKTE GÜÇ KATALIM

  • Bu sanatçıyı benim kadar aziz milletimin de beklediğine inanıyorum. Bu sanatçı belki evimizin çocuğudur, belki bir komşumuzdur, belki bu salondadır. Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor. Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete yöneltin. Gelin Türkiye’nin gücüne birlikte güç katalım.

“Vefa” ödülü Necmeddin Okyay’a verildi. “Kültür tarihi” ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsmail Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu. Ödül alan isimlerden biri de koleksiyoner Mehmet Çebi oldu.

Sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir süre görüştü. Bahçeli daha sonra ödül törenine katıldı. Erdoğan daha sonra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Aksakal, ekonomi ve hukuk reformu konularında düşünce ve çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’la paylaştıklarını söyledi.

Putin’den yılbaşı tebriği

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Mesajında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirten Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim” ifadelerini kullandı.

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