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ANKARA

Bu nasıl karar? ​

Bu nasıl karar?

15 Temmuz darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile birçok darbecinin avukatlığını yapan Ayten İzmirli, gözaltına alındığı FETÖ soruşturmasında serbest kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “FETÖ üyeliği ve Örgüt faaliyetleri çerçevesinde yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ayten İzmirli
Ayten İzmirli

15 Temmuz darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile birçok darbecinin avukatlığını yapan Ayten İzmirli, gözaltına alındığı FETÖ soruşturmasında serbest kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “FETÖ üyeliği ve Örgüt faaliyetleri çerçevesinde yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

  • İzmirli, soruşturma savcısı Murat Özcan’un tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ancak mahkeme, adli kontrol kararı vererek yurt dışına çıkış yasağı şartıyla İzmirli’yi serbest bıraktı. Savcı söz konusu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, adli kontrol kararına ayrıca haftada 1 gün karakola giderek imza verme şartı ekledi. Darbe davalarında yaptığı şovla gündeme gelen şüpheli İzmirli’nin duruşmalarda mahkeme heyeti ile şehit yakını ve gazileri hedef alan beyanları da soruşturma dosyasına girdi. İzmirli’nin bir duruşmada mahkeme başkanına hitaben “Şimdi ben salak olduğum için karşımdakini de öyle sanıyorum” diyerek hakaret ettiği, yine “Karşımda cumhuriyetin savcısını görmüyorum” şeklinde duruşma savcısına hakaret ettiği belirtildi. Üniformalı hainlerin görüntülerini mahkemede sunum yaparak “Benim için gerçek şehitler bunlar” şeklinde skandal ifadeler kullanan İzmirli, FETÖ’nün darbe girişimine “kurgu” dedi.

İTİRAFÇILIKTAN VAZGEÇİRDİ

İzmirli’nin, FETÖ’den gözaltına alınan ve kolluk ve savcılık aşamasında etkin pişmanlık gösteren şüphelilerin verdikleri ifadelerini, örgütün daha fazla çözülmemesi için dava aşamasında değiştirmelerini sağladığı da ortaya çıkarıldı.

DARBECİLERİN AVUKATI

  • İzmirli, FETÖ’nün darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz ile birçok darbecinin ve Karlov suikastı sanıklarından olan eski MİT’çi Vehbi Kürşad Akalın gibi örgüt içerisindeki önemli konumdaki şahısların avukatlığını yapıyor.
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