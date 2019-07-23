Bu oyunu gördük

İçişleri Bakanlığı’nın düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlattığı çalışma, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıları kendileri için tehdit gören bazı Batılı devletlerin algı operasyonuna dönüştürüldü. Uygulamadaki bazı eksik ve yanlışların arakasına saklanan çevreler, Suriyeliler üzerinden kaos planlarını devreye soktu. Muhtemel bir kaos sonucu Türkiye’deki sığınmacıların Avrupa’ya göçünden endişe eden bazı Batılı devletler, Türkiye’deki yardım gönüllüsü görünümlü ajanlarıyla sığınmacıları Türkiye karşıtı haline getirmek için her türlü propaganda yöntemine başvuruyor.

BAŞARILI 15 TEMMUZ OLURSA...

Bazı Avrupa devletlerinin Ankara’daki büyükelçiliklerinde faaliyet gösteren sözde yardım kuruluşları, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü (UNHCR) ile temasa geçerek, Türkiye’de 15 Temmuz benzeri bir olayla Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi halinde, Suriyeli sığınmacıları kim koruyacak derdine düşmüş ve bu konuda bir mekanizmanın kurulması teklifinde bulunmuştu.

FAŞİSTLERE KARŞI SES ÇIKARMADILAR

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları, Türkiye’nin lehinde AB’ye karşı koz olarak gören Avrupalı devletler, bu durumu tersyüz etmek için çeşitli her algıya başvurdu. Yabancı fonlarla beslenen medya kuruluşları ve sosyal medya trolleri algı operasyonunda başrol oynarken, Suriyeli sığınmacılara karşı yapılan ırkçı saldırılara karşı seslerini çıkartmadılar.

PARA YABANCI STK’LARA

Türkiye ile AB arasında imzalanan iade anlaşması gereği Türkiye’ye vadedilen 3+3 milyar avro konusunda ayak sürmeye devam ederken, özellikle ikinci 3 milyar avro yabancı STK’lara dışında kimseye verilmiyor. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için ödenmesi gereken 6 milyar avro yabancı STK’ların göstermelik projelerine ödenirken, sığınmacılar için milyar dolar harcama yapan kurum ve Türk STK’lar bu ödemelerin dışında tutuluyor. Yabancı STK’ların ise aldıkları paraları hangi maksatla ve kimler için kullandığı tam olarak denetlenemiyor.

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OPERASYONDA ART NİYET VAR MI?

İstanbul’da kimliksiz ve kaçak sığınmacılara yönelik operasyonda ortaya çıkan bazı görüntüler, bu uygulama sırasında yapılan bazı davranışların ardında bir art niyet olup olmadığı yorumlarına neden oluyor. Suriyeliler sığınmacılar meselesi Türkiye’nin gündeminden hiç düşmediği için kim Türkiye’ye operasyon çekmek istiyorsa o meseleyi kaşıyor. Dolayısıyla İstanbul’da ortaya çıkan olumsuz görüntüler üzerinde ayrıca hassasiyetle durulması gerekir.

Sınırda bayram heyecanı



Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya başladı. Suriyeliler, valiliklerden izin alarak 9 Ağustos’a kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor. Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayram için ülkelerine gidiyor.