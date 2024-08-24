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Bu tetkikler bebekleri korumak için

Yeni doğan bebeklere yapılan bazı tetkikler önemli hastalıkları ortaya çıkarabiliyor.Ancak sosyal medyada topuk kanı ve aşı ile ilgili yanlış bilgilendirmeler ailelerin bu uygulamalara karşı olmasına neden oluyor. Bu durumun bir örneği de Kars’ta yaşandı.

Saliha Engin
04:00 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:23 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni doğan bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemeyen aile konuyu yargıya taşıdı. Kars Aile Mahkemesi, anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğüne sahip olduğuna hükmederek, kararda bir alternatif tıp uzmanı olarak adlandırılan ve 2014'te ölen Ukraynalı Aidin Salih'in yazılarını gerekçe gösterdi. Sağlık Bakanlığı karara karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.

ERKEN TEDAVİ ŞANSI

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Günay Cantürk, bu tetkiklerin çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesi adına önemli olduğunu belirtti. Cantürk, "Hastalığın tedavisine erken dönemde başlarsanız bebeğin daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayabiliriz. Yeni doğan bir bebekten damar yolundan kan almak çok daha külfetli bir iş, bir girişim dolayısıyla da topuktan alarak daha az bir girişimle bebeğe daha az zarar vererek yapılır tarama testinin özelliği budur.” diye konuştu.

HAFİF ATLATILIYOR

Medipol Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Ahmet Güzel de aşı karşıtlığına karşı şunları söyledi: “Çocukluk çağındaki aşılamalar, ileri dönemde çocuklarımızın birçok hastalıktan koruyucu özelliği sahip. O yüzden erken aşılama hem bu göç dalgasıyla olan enfeksiyon riskini koruma açısından hem de çocuklarımızın ileriki hayatında sağlıklı bir süreç yaşayabilmesi açısından oldukça önemli."



#Sağlık
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#Bebek
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