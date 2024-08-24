Bu tetkikler bebekleri korumak için

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Günay Cantürk, bu tetkiklerin çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesi adına önemli olduğunu belirtti. Cantürk, "Hastalığın tedavisine erken dönemde başlarsanız bebeğin daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayabiliriz. Yeni doğan bir bebekten damar yolundan kan almak çok daha külfetli bir iş, bir girişim dolayısıyla da topuktan alarak daha az bir girişimle bebeğe daha az zarar vererek yapılır tarama testinin özelliği budur.” diye konuştu.