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Bu yüzden beka

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı “beka” vurgusunun ne derece doğru olduğu bir kez daha ispatlandı. Daha önce Yunanistan'da yayın yapan Thema News isimli gazetenin CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu "İstanbul'u fetheden Yunanlı" başlığı ile manşete taşımasının ardından Amerika Ermeni Ulusal Komitesi de yeni bir skandala imza attı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi resmi Twitter hesabından yapılan skandal paylaşım.
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi resmi Twitter hesabından yapılan skandal paylaşım.

Usulsüzlük ve şaibe karıştığı için 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi resmi Twitter hesabından “İstanbul'u yeniden Konstantinopolis yapacağız” hashtag'ı ile paylaşımda bulundu. Aynı mesajda, minareleri kaldırılıp haçlarla donatılmış bir Ayasofya fotoğrafı kullanıldı.

S-400'LÜ TEPKİ

Yayınlanan mesaja binlerce Türk tepki gösterdi. Fotoğrafa yorum yapan vatandaşların bir kısmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını, bir kısmı Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı, bir kısmı ise Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sisteminin fotoğraflarını paylaştı. Verilen tepki yorumlarından bazıları şöyle:

*İstanbul'da Binali Yıldırım kazanacak, 1453'te başlayan kabusunuz devam edecek inşallah.

*Gel ve dene, ama sonra ağlama.

*Burada bekliyoruz.

*Bir bombalık canınız var, kaşınmayın.

*Ancak rüyanızda görürsünüz ama kabus olarak.

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