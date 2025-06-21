Buca pis kokuyor

Maaşlarını düzenli alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği için Buca Belediyesi’nde 18 Haziran'da iş bırakan 1763 işçinin eylemi sürüyor. Temizlik hizmetlerinin aksadığı ilçede bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bucalılar kötü koku ve pis görüntü nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. AK Parti Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil, yaşanan krizin “sistematik yönetim zaafı” olduğunu kaydetti. 1 yıldır mecliste şirketlere sermaye artışı yapıldığını anlatan Sevil, Üzümkent A.Ş.’ye yapılan 150 milyon TL’lik nakdi sermaye artışını örnek göstererek, “Eğer belediye olarak 150 milyon liralık sermaye artışı yapabiliyorsanız, önce emekçilerin maaşını ödeyin” dedi. Sevil, 280 milyon TL’lik 2025 yılı borçlanma yetkisinin de yılın ilk yarısında kullanıldığı bilgisini verdi. Aylardır işçilere ya eksik maaş ya da parça parça ödeme yapıldığını ifade eden Sevil, belediyede mali kriz yaşandığını vurguladı. Karabağlar Belediyesi’nde çalışan 900 işçi de alacakları ödenmediği için dün yarım gün iş bıraktı.