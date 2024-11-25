Bugünün Nene Hatun’u Gazzeli kadınlar!

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) İsrail bombardımanı altında can çekişen Gazze özelinde ‘Kadın ve Savaş’ sempozyumu düzenledi. Sempozyuma katılan Psikolog Rukiye Demir, savaşın Gazzeli kadınların psikolojisi üzerine etkilerini anlattı. Bölgeden Mart ayında tahliye olan Demir, Gazzeli kadınların direniş konusunda tarih yazdığını belirterek, " Anneler evlatlarını toprağa gömdükten sonra ayağa kalkıp ben şu an ne yapabilirim diyerek direnişe destek oluyor. Gazze’deki kadınlar yaşadıkları travmanın ardından depresyona girmiyor ayağa kalkıp insanlara ekmek yapıyor, enkaz çalışmalarına destek oluyor ya da hastanelerde doktorlara destek oluyorlar. Bu dönemin Nene Hatunları şu anki Gazzeli kadınlardır" dedi.





TRAVMANIN İÇİNDE GÜÇLÜ DİRENİŞ

Gazzeli kadınların yaşadıkları onca acıya rağmen psikolojik sağlamlığını inanç değerlerine bağlayan Demir, Onlar gerçekten çok güçlü. Gazze’nin kuzeyine yeniden kara harekatı düzenlendiğinde bölgedeki insanlar bana, 'bizler son nefesimize kadar direnmeye devam edeceğiz' dediler. Evleri yerle bir oldu, evlatlarını kendi elleriyle toprağa gömdüler ve kendileri de ölümle burun burunalar ancak 'her şeye rağmen direnmeye devam edeceğiz' diyorlar. Onlar devam eden travmanın içinde çok daha güçlü bir şekilde direniyor" diye konuştu.





GAYE HAYATTA KALMAK DEĞİL

Oradaki gayenin hayatta kalmak değil, en güçlü nasıl direnirim olduğunu vurgulayan Demir, "Gecenin bir yarısı ateş çemberi denilen bir bombalama yöntemiyle tespit edilen bölgeyi birçok mühimmatla bombalıyorlardı. Biz ölüm ve yaşam arasında bile Gazze’yi yeniden nasıl imar edebiliriz bunları düşünüyorduk. Orada olay olayımız hayatta kalmak değildi orada herkesin tek bir gayesi en güçlü şekilde nasıl direnebilirimdi. Zira oradaki insanlar sadece kendi sorumluluğunu değil ümmetin sorumluluğunu taşıyor. Bu yüzden Gazze halkı hayata tutunmanın ötesinde sergiledikleri direnişle çok büyük bir görev icra ediyorlar. Dünya’daki insanlara ders veren Gazze okulunda, küçücük çocukların aslında büyük adamlar olduklarını gördük" değerlendirmesi yaptı.











